Об этом сообщило издание Politico.

Стало известно, что в своем выступлении глава Пентагона очертил возможный сценарий, в котором автократы будут спешить получить ядерную бомбу, если Россия не получит отпор из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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"Они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную индульгенцию для агрессии. И это может раскрутить опасную спираль ядерного распространения", – сказал Остин.

Он предостерег, что президент РФ "может снова прибегнуть к глубоко безответственному бряцанию ядерными саблями", если война в Украине затянется, а украинские силы проодолжат одерживать победы над российскими войсками.

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Министр обороны США подчеркнул, что помощь Украине в обороне от России отвечает американским национальным интересам, и нет другого выбора, кроме как помочь Киеву в его борьбе, поскольку мирные переговоры в ближайшее время вряд ли состоятся.

За последние девять месяцев Россия несколько раз угрожала применить тактическое ядерное оружие против Украины, а также бездоказательно обвиняла Киев в подготовке провокации с использованием "грязной бомбы".

2 ноября американское издание New York Times сообщило, что российские генералы обсуждали возможность ядерного удара по Украине.

7 ноября стало известно, что аналитики подчеркивают, что Кремль может продолжать проводить так называемые ядерные игры, чтобы побудить США и их союзников давить на Украину, но не сможет принудить Киев к переговорам.

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