Полномасштабное наступление с севера может быть не раньше февраля, - Лапин
Россиянам нужно продолжать мобилизацию и накапливать живую силу, чтобы начать наступление с территории Беларуси – для этого еще нужно время
Об этом в эфире Еспресо сказал офицер ВСУ Игорь Лапин.
"Я не думаю, что наступление будет раньше февраля, если они хотят действительно наступление, а не фейк движение. Россиянам нужно продолжать мобилизацию и накапливать живую силу. Кроме этого есть определенные трудности с техникой. У Лукашенко запас техники не столь велик", - отметил он. он.
По словам Лапина, провокацию оккупанты могут сделать в любое время, чтобы оттянуть усилия ВСУ.
"Я не сильно верю, что Лукашенко сильно захочет свои штыки, на которых держится его власть, отправить в мясорубку в Украину. Это фактор, который может сдержать Лукашенко. Есть информация от собратьев из Беларуси, что Лукашенко боится выдавать оружие и делать большое мобилизацию, потому что это оружие может быть возвращено не против Украины. Площадку для россиян он предоставлял, предоставляет и будет предоставлять", - подытожил офицер.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 40.81Продажа 41.9
- Актуальное
- Важное