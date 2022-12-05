Полномасштабное наступление с севера может быть не раньше февраля, - Лапин

Об этом в эфире Еспресо сказал офицер ВСУ Игорь Лапин.

"Я не думаю, что наступление будет раньше февраля, если они хотят действительно наступление, а не фейк движение. Россиянам нужно продолжать мобилизацию и накапливать живую силу. Кроме этого есть определенные трудности с техникой. У Лукашенко запас техники не столь велик", - отметил он. он.

По словам Лапина, провокацию оккупанты могут сделать в любое время, чтобы оттянуть усилия ВСУ.

"Я не сильно верю, что Лукашенко сильно захочет свои штыки, на которых держится его власть, отправить в мясорубку в Украину. Это фактор, который может сдержать Лукашенко. Есть информация от собратьев из Беларуси, что Лукашенко боится выдавать оружие и делать большое мобилизацию, потому что это оружие может быть возвращено не против Украины. Площадку для россиян он предоставлял, предоставляет и будет предоставлять", - подытожил офицер.