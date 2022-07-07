Полномасштабная война в Украине: россияне убили 347 детей, еще 646 ранены
Оккупанты убили 347 детей, ранили 646 и повредили 2108 учебных заведений с начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 7 июля 2022 года более 993 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 347 детей погибли и более 646 ранены", - подчеркнули в ОГПУ.
Данные не окончательны, так как их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало в Донецкой области - 347, Харьковской - 186, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.
В Донецкой области 6 июля россияне нанесли ракетный удар по Торецку. Под завалами одного из разрушенных домов найдена 17-летняя девушка.
В Херсонской области 6 июля от российского ракетного удара по Скадовску был ранен ребенок.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2108 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
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