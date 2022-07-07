Полномасштабная война в Украине: более 3,5 тыс. медиков-переселенцев трудоустроились в учреждения здравоохранения
За время полномасштабной войны РФ против Украины 3536 медиков-переселенцев трудоустроились в учреждения здравоохранения
Об этом сообщил Минздрав .
По информации министерства, в результате полномасштабной войны РФ против Украины многие медработники были вынуждены искать работу в более безопасных регионах страны. Это происходит с разрешения главврача и военной администрации покинуть ту или иную область и переехать в другое учреждение здравоохранения. В Минздраве отметили, что проблем с кадрами в этой сфере сейчас нет.
Министерство урегулировало трудоустройство медработников-переселенцев в других регионах Украины.
"По состоянию на сегодняшний день, возможностью трудоустроиться в другом медицинском учреждении уже воспользовались 3 536 внутренне перемещенных медицинских работников. Среди них: 1 758 врачей, 1 170 специалистов (медицинские сестры/братья, акушерки, фельдшеры, ассистенты фармацевты), 6 отметили в Минздраве.
Больше всего трудоустроенных медиков-переселенцев – на Днепропетровщине – 460, Полтавщине – 318 и Львовщине – 312 человек.
"Наибольшее количество врачей и других специалистов в сфере здравоохранения зарегистрировано на Львовщине - 290, на Днепропетровщине - 155 и на Полтавщине - 125 человек. Больше всего трудоустроенных медицинских сестер и других специалистов в сфере здравоохранения зарегистрировано в Днепропетровской области - 226, Харьковской области – 142 и Полтавской области – 139 человек”, – отметили в министерстве.
Минздрав собирает и обобщает информацию о кадровых потребностях в медицинских учреждениях через систему MedData.
"Еженедельно ответственные лица учреждений здравоохранения представляют в эту систему обновленную информацию о количестве внутренне перемещенных медиков с распределением их по профессиональным группам (профессионалы, специалисты, технические работники) и форме трудовых отношений с учреждением здравоохранения, как: зачисленные на основное место работы; зачислены по совместительству; выполняют профессиональные обязанности вне основного места работы, но табелируются по основному месту работы", - пояснили в ведомстве.
Информацию о наличии вакансий передают в департаменты здравоохранения ОВА. А те сообщают о них медикам-переселенцам, координируют трудоустройство этих людей в некоторых регионах.
"Важно, что порядок устройства на работу в другое учреждение здравоохранения для внутренне перемещенных медицинских работников такой же, как и в случае обычного трудоустройства. Медики представляют стандартный пакет документов", - отметили в Минздраве.
- 7 июня в Минздраве сообщили, что ориентировочная стоимость восстановления разрушенной россиянами медицинской инфраструктуры в Украине составляет более 34 млрд грн .
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