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Главная Мир Полномасштабная война России против Украины объединила всю Европу, - президент Швейцарии Кассис
Эксклюзив

Полномасштабная война России против Украины объединила всю Европу, - президент Швейцарии Кассис

4 июля, 2022 понедельник
16:07
Мир

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что полномасштабная война страны-агрессора Российской Федерации против Украины объединила всю Европу

Швейцарский лидер рассказал об этом во время выступления на конференции по восстановлению Украины в Лугано, транслировавшейся на телеканале "Еспресо".

"Мы все наше внимание сосредоточили на укреплении европейского сообщества. Россия начала агрессию против Украины и мы все объединились. Мы все были вынуждены давать отпор вызовам, которые предстали перед нами. Мы все стремились поддержать Украину на пути к устойчивому развитию и восстановлению", - отметил Кассис.

Президент добавил, что европейское сообщество объединило также желание помогать украинцам.

"В такие ужасные времена разрушения и горя нас объединяет желание давать народу Украины надежду возвращения к нормальной жизни, миру и будущему. Мы понимаем, что предстоит трудный путь, но никогда не рано готовиться к миру. Мы видим войну на уровне Европы, поэтому без единства ничего невозможно", - заметил Игнацио Кассис.

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война с Россией
востановление Украины
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