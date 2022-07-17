Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях в телеграме.

Он напомнил, что каждое утро в 9:00 в Украине начинается общенациональная минута молчания в память всех погибших в результате российского вторжения. Также мэр сообщил количество погибших мирных жителей Славянска с 24 февраля.

"С 24 февраля в Славянске война убила 19 мирных жителей. За это же время были ранены 74 человека", - подчеркнул Вадим Лях.

14 июля Андрей Ильенко, офицер батальона "Свобода" Нацгвардии, отметил, что именно на Бахмутском и Славянском направлениях противник проводит больше обстрелов и ведет попытки штурмовых действий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb