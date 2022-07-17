Полномасштабная война РФ против Украины: в Славянске оккупанты убили 19 гражданских, 74 ранили
В Славянске Донецкой области россияне убили 19 мирных жителей и ранили 74 с начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях в телеграме.
Он напомнил, что каждое утро в 9:00 в Украине начинается общенациональная минута молчания в память всех погибших в результате российского вторжения. Также мэр сообщил количество погибших мирных жителей Славянска с 24 февраля.
"С 24 февраля в Славянске война убила 19 мирных жителей. За это же время были ранены 74 человека", - подчеркнул Вадим Лях.
- 14 июля Андрей Ильенко, офицер батальона "Свобода" Нацгвардии, отметил, что именно на Бахмутском и Славянском направлениях противник проводит больше обстрелов и ведет попытки штурмовых действий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное