Полномасштабная война РФ против Украины: в Николаеве россияне убили 132 гражданских, ранили еще 619
В Николаеве за время полномасштабной войны россияне убили 132 гражданских, ранили еще 619 и повредили 1,2 тыс. домов
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в телеграме .
Он напомнил, что 7 августа россияне обстреляли Николаев трижды: около 04:00, в 05:00 и 06:30. Под огнем оказались промышленные предприятия в окрестностях города.
"В общей сложности российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн грн. С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждены более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 - не подлежат восстановлению)", - подчеркнул мэр.
Кроме домов, оккупанты повредили 209 объектов различного направления, в частности:
- 49 учебных заведений;
- 44 объекта коммунальной собственности;
- 20 заведений культуры;
- 17 заведений здравоохранения;
- 15 спортивных объектов;
- 4 заведения социальной защиты;
- 60 других объектов (заведений торговли, аптек, частных предприятий и т.п.).
"С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей)", - добавил Александр Сенкевич.
- 6 августа Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, отметил, что на Николаевском направлении РФ увеличила силы в 4 раза за последние две недели.
- Издание The Times написало, что Россия собрала для наступления на Николаев около 25 тыс. оккупантов .
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