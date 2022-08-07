Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в телеграме .

Он напомнил, что 7 августа россияне обстреляли Николаев трижды: около 04:00, в 05:00 и 06:30. Под огнем оказались промышленные предприятия в окрестностях города.

"В общей сложности российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн грн. С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждены более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 - не подлежат восстановлению)", - подчеркнул мэр.

Кроме домов, оккупанты повредили 209 объектов различного направления, в частности:

49 учебных заведений;

44 объекта коммунальной собственности;

20 заведений культуры;

17 заведений здравоохранения;

15 спортивных объектов;

4 заведения социальной защиты;

60 других объектов (заведений торговли, аптек, частных предприятий и т.п.).

"С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей)", - добавил Александр Сенкевич.

6 августа Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, отметил, что на Николаевском направлении РФ увеличила силы в 4 раза за последние две недели.

Издание The Times написало, что Россия собрала для наступления на Николаев около 25 тыс. оккупантов .

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