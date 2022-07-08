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Главная война с Россией Полномасштабная война РФ против Украины поставила под угрозу голода 323 миллиона человек по всему миру, - Боррель

Полномасштабная война РФ против Украины поставила под угрозу голода 323 миллиона человек по всему миру, - Боррель

8 июля, 2022 пятница
21:14
война с Россией Хосеп Боррель

Война РФ против Украины повлекла за собой продовольственный кризис, в результате - более 323 млн человек по всему миру оказались перед угрозой голода, еще около 1,2 млрд испытывают трудности из-за роста цен

Об этом информируют на сайте Европейской службы внешних действий со ссылкой на выступившего на встрече министров иностранных дел G20 в Бали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"Агрессивная война против Украины драматически усилила продовольственный кризис. Всего за два года количество людей, находящихся под серьезной продовольственной опасностью, удвоилось - со 135 миллионов в пандемию COVID-19 до 276 миллионов в начале 2022 года и до 323 миллионов сейчас. С этой войной, 1,2 миллиарда человек - каждый шестой человек в мире - находятся в тяжелых обстоятельствах, связанных с повышением цен на продовольствие, энергию и более жесткими финансовыми условиями", - сказал высокий представитель ЕС.

Россия блокирует 20 млн тонн зерна в зернохранилищах – это попытка использовать продовольствие как оружие в войне не только против Украины, но и мира. В частности, Африка, где многие страны зависят от поставок зерна и удобрений из нашей страны.

"Этот кризис вызван исключительно действиями России: он ворвался в житницу мира и превратил пути поставок в Черное море в зону войны. Есть абсолютная необходимость действовать немедленно", - добавил Боррель.

Усилия ЕС для разрешения этого кризиса сосредоточены на четырех направлениях:

  • Солидарность. ЕС мобилизовал более 7 млрд евро к 2024 году для глобального ответа на продовольственную опасность. Еще один приоритет – поддержка доступности продуктов за счет поддержки макроэкономической стабильности уязвимых стран.
  • Наращивание производства продовольствия. ЕС отменил все ограничения на экспорт сельскохозяйственных товаров в Европу.
  • Оживление торговли. ЕС достиг определенного прогресса в транспортировке зерна альтернативными путями через "коридоры солидарности" под руководством ЕС. В июне экспортировано 2,5 млн. тонн зерна, в то время как еще в апреле объем экспорта составил всего 1 млн. тонн. Впрочем, этот путь "дорогой и медленный".
  • Многосторонний подход в рамках Группы ООН по реагированию на глобальные кризисы.

"Зеленая трансформация станет ключевым рецептом для создания устойчивой и доступной энергетической системы по всему миру. Этот кризис заставит нас усугубить и ускорить этот переход. Мы также будем диверсифицировать энергоснабжение, участвуя в водородных партнерствах с надежными партнерами.

Даже от решения для многих этих проблем находятся в руках одного человека - президента Путина, который должен остановить эту бессмысленную войну во избежание глобального бедствия в продовольствии и в энергетике", - подчеркнул Боррель.

  • В разных регионах Украины аграрии начали сбор нового урожая. Уже намолотили миллион тонн зерна.
  • В 2022 году из-за вторжения России урожай зерновых в Украине уменьшится ориентировочно на 20%, прогнозирует британская разведка.
  • Шмыгаль заявил, что посевная кампания в Украине прошла успешно, засеяно 75% прошлогодних площадей.

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ЕС
зерно
Жозеп Боррель
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