Полномасштабная война РФ против Украины: погибли 373 ребенка, еще более 721 получили ранения
Россияне убили 373 детей, 721 ранили и повредили 2328 учебных заведений за время полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 21 августа 2022 года более 1094 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 373 ребенка погибли и более 721 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 387, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 64, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.
В Николаевской области от российского обстрела жилой инфраструктуры Вознесенска 20 августа тяжелые ранения получили трое детей в возрасте от 3 до 8 лет.
В ходе фиксации военных преступлений России в Мариуполе стало известно о гибели еще 10 детей в возрасте от 1 до 17 лет.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное