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Полномасштабная война РФ против Украины: погибли 373 ребенка, еще более 721 получили ранения

21 августа, 2022 воскресенье
11:12
война с Россией

Россияне убили 373 детей, 721 ранили и повредили 2328 учебных заведений за время полномасштабного вторжения в Украину

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 21 августа 2022 года более 1094 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 373 ребенка погибли и более 721 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 387, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 64, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

В Николаевской области от российского обстрела жилой инфраструктуры Вознесенска 20 августа тяжелые ранения получили трое детей в возрасте от 3 до 8 лет.

В ходе фиксации военных преступлений России в Мариуполе стало известно о гибели еще 10 детей в возрасте от 1 до 17 лет.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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