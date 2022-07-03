Об этом сообщил в телеграмме Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на заместитель главы комитета Верховной Рады по организации госвласти Елену Шуляк.

"Российские оккупанты разрушили более 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев. Больше всего повреждений жилого фонда - в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях", - подчеркнула она.

Елена Шуляк добавила, что около 220 тыс. граждан отправили заявки на получение компенсации из-за разрушенного жилья.

С 19 апреля сообщить о поврежденном результате войны имуществе можно на портале "Дия".

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