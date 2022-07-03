Полномасштабная война РФ против Украины: около 800 тыс. человек потеряли жилье
Россияне разрушили в Украине более 15 млн. квадратных метров жилья за время полномасштабной войны, оставив около 800 тыс. человек без домов
Об этом сообщил в телеграмме Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на заместитель главы комитета Верховной Рады по организации госвласти Елену Шуляк.
"Российские оккупанты разрушили более 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев. Больше всего повреждений жилого фонда - в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях", - подчеркнула она.
Елена Шуляк добавила, что около 220 тыс. граждан отправили заявки на получение компенсации из-за разрушенного жилья.
- С 19 апреля сообщить о поврежденном результате войны имуществе можно на портале "Дия".
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