Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 26 октября 2022 года более 1252 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации, 430 детей погибли и более 822 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 419, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 58, Днепропетровской - 31.

В результате российского обстрела гражданского автомобиля в Олешковской общине Херсонщины 24 октября получила ранение 5-летняя девочка.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2677 учебных заведений. 331 из них разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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