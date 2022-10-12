Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 12 октября 2022 года более 1230 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации, 422 ребенка погибли и свыше 808 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули юные.

Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их еще устанавливают.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 407, Харьковской – 254, Киевской – 116, Николаевской – 76, Черниговской – 68, Запорожской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.

В Никополе на Днепропетровщине 11 октября в результате российских обстрелов 5-летняя девочка получила травматическую ампутацию ноги.

В Лозовой Харьковской области 21 марта от вражеского огня получила телесные повреждения 8-летняя девочка.

В Шевченково Купянского района Харьковщины 25 июня пострадал 8-летний мальчик.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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