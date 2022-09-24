Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 773
В Украине россияне убили 391 ребенка, ранили еще 773 и повредили 2,5 тыс. учебных заведений за время полномасштабной войны
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 24 сентября 2022 года более 1164 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 391 ребенок погиб и более 773 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Информация не окончательная, поскольку в местах боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях ее продолжают устанавливать.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 400, Харьковской – 231, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26.
В Харьковской области 23 сентября в результате российского обстрела Подолов Купянского района получили ранения две девочки в возрасте 7 и 10 лет.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
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