Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 22 сентября 2022 года более 1158 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 391 ребенок погиб и более 767 получили ранения разной степени тяжести", - отметили в ОГПУ.

Данные не окончательны, ведь в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 399, Харьковской – 226, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 57, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26.

В Курахово Донецкой области 21 сентября оккупанты ранили 8-летнего мальчика.

В Купянске в Харьковской области 20 сентября россияне ранили 16-летнего парня.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.