Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 21 сентября 2022 года более 1155 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 391 ребенок погиб и более 764 получили ранения разной степени тяжести", - идется в сообщении.

Данные не окончательны, поскольку в местах боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 397, Харьковской – 225, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26.

В Харьковской области от российского обстрела Грушевки Купянского района 20 сентября получили ранения четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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