Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 712
Россияне убили 361 ребенка и ранили еще более 712 с начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"Более 1073 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 17 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Выросло количество раненых - более 712", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало в Донецкой области - 376, Харьковской - 198, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40.
В Торецке в Донецкой области в результате российского артиллерийского обстрела получил ранение 6-летний мальчик.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - отметили в Офисе прокурора.
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