Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 706
В Украине 361 ребенок погиб, еще более 706 пострадали в результате полномасштабного вторжения России
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"Более 1067 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 12 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Выросло количество раненых - более 706", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, ведь их еще устанавливают в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 372, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.
В Никополе в Днепропетровской области 10 августа россияне ранили 13-летнюю девочку.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2321 учебных заведений. Из них 286 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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