Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Более 1067 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 12 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Выросло количество раненых - более 706", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны, ведь их еще устанавливают в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 372, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

В Никополе в Днепропетровской области 10 августа россияне ранили 13-летнюю девочку.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2321 учебных заведений. Из них 286 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb