Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Более 1064 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Выросло количество раненых - более 703", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Информация не окончательная, ведь ее продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 371, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 59, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

В Николаевской области 5 августа в результате обстрела Березнеговатского района получила ранение 17-летняя девушка.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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