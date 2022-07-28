Об этом сообщил Офис генерального прокурора в телеграмме .

"Более 1051 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 28 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 358. Выросло количество раненых - более 693", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Цифры не окончательны, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 363, Харьковской - 195, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 57, Херсонской - 54, Запорожской - 40.

В результате российского обстрела Николаевского района Николаевщины 27 июля ранения получили мальчики 14 и 12 лет.

В тот же день от вражеского минометного обстрела Прудянки Дергачевского района Харьковщины получил ранение 12-летний мальчик.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2197 учебных заведений. Из них 223 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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