Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 683
Российские захватчики убили 358 детей и ранили еще более 683 с начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
"Более 1041 ребенка пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 22 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 358. Возросло количество раненых - более 683", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Цифры неокончательные, потому что их еще устанавливают в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 361, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 54, Запорожской – 40.
Стало известно о двух мальчиках 13 и 14 лет, раненых в результате российских обстрелов Никополя на Днепропетровщине 20 июля.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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