Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более 714
Оккупанты убили 361 ребенка и ранили более 714 за время полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"Более 1075 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 18 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Выросло количество раненых - более 714", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 376, Харьковской – 200, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.
В Харькове 17 августа российский снаряд попал в жилой дом, в результате чего получила ранение 12-летняя девочка.
В Краснограде Харьковской области оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру и ранили 12-летнюю девочку.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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