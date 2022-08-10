Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более 705
Россияне убили 361 ребенка и ранили более 705 с начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
"Более 1066 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 10 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Выросло количество раненых - более 705", - отметили ювенальные прокуроры.
Информация не окончательная, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях ее продолжают устанавливать.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 372, в Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.
В Николаеве 10 августа россияне ранили 13-летнюю девочку.
в Авдеевке Донецкой области 8 августа получил ранение 16-летний парень.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2321 учебное заведение. Из них 286 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
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