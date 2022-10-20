Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 20 октября 2022 года более 1245 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 428 детей погибли и свыше 817 получили ранения разной степени тяжести", - отметили вен.

Информация не окончательная, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях ее устанавливают.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 417, Харьковской – 258, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.

В Бахмуте Донецкой области 18 октября оккупанты ранили 2-летнюю девочку.

Стало известно, что в результате российских обстрелов Славянска Донецкой области 12 марта пострадала 13-летняя девочка.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2663 учебных заведения. 326 из них разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb