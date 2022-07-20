Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Более 1032 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 20 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 353. Выросло количество раненых - 679", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательные, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 357, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40.

В ночь на 20 июля на Днепропетровщине оккупанты били по Никополю. В результате были ранены дети в возрасте 3, 5 и 15 лет.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb