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Главная война с Россией Полномасштабная война РФ против Украины: более 647 детей получили ранения

Полномасштабная война РФ против Украины: более 647 детей получили ранения

9 июля, 2022 суббота
09:31
война с Россией

Россияне убили 347 детей, еще более 647 ранили и повредили 2116 учебных заведений за время полномасштабного вторжения в Украину

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Более 994 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 9 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 347. Возросло количество раненых - более 647", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны, так как в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 348, Харьковской – 186, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

На Донетчине 7 июля в результате российских обстрелов Бахмута был тяжело ранен 12-летний мальчик.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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