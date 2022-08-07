Полномасштабная война РФ против Украины: более 3,5 млн украинцев лишились дома
За время полномасштабной против Украины россияне лишили жилья более 3,5 млн украинцев, повредили 2 129 образовательных учреждений и 830 учреждений здравоохранения
Об этом сообщили в телеграмме платформы UNITED24.
В инициативе отметили, что шестой месяц подряд украинцы чуть ли не каждый день страдают от терактов. Во время недавних обстрелов Николаевщины и Харьковщины россияне попадали в гражданские объекты. Они становятся целью оккупантов в 60 раз чаще военной инфраструктуры.
"На сегодняшний день повреждено или разрушено более 50% жилищного фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи, Северодонецкого и Лисичанска. Количество оставшихся без крова украинцев превышает 3,5 млн человек", - подчеркнули в UNITED24.
По всей Украине за время полномасштабной войны оккупанты повредили более 830 учреждений здравоохранения, 2 129 образовательных учреждений, более 530 объектов культуры и искусства.
- 5 мая в Украине заработало единственное окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны UNITED24. Инициатива объединяет людей со всего мира для помощи Украине – от правительств стран и международных фондов, промышленных гигантов до фэшн-брендов, звезд кино и музыки, общественных и политических деятелей.
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