Об этом сообщили в телеграмме платформы UNITED24.

В инициативе отметили, что шестой месяц подряд украинцы чуть ли не каждый день страдают от терактов. Во время недавних обстрелов Николаевщины и Харьковщины россияне попадали в гражданские объекты. Они становятся целью оккупантов в 60 раз чаще военной инфраструктуры.

"На сегодняшний день повреждено или разрушено более 50% жилищного фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи, Северодонецкого и Лисичанска. Количество оставшихся без крова украинцев превышает 3,5 млн человек", - подчеркнули в UNITED24.

По всей Украине за время полномасштабной войны оккупанты повредили более 830 учреждений здравоохранения, 2 129 образовательных учреждений, более 530 объектов культуры и искусства.

5 мая в Украине заработало единственное окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны UNITED24. Инициатива объединяет людей со всего мира для помощи Украине – от правительств стран и международных фондов, промышленных гигантов до фэшн-брендов, звезд кино и музыки, общественных и политических деятелей.

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