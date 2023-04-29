Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 29 апреля 2023 года более 1428 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 475 детей погибли и более 953 получили ранения разной степени тяжести", - отметили ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны. Их продолжают устанавливать в местах ведения боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 452, Харьковской – 275, Киевской – 128, Херсонской – 94, Запорожской – 89, Николаевской – 88, Черниговской – 69, Днепропетровской – 67, Луганской – 66.

28 апреля в результате российского ракетного удара по 9-этажке в Умани погибли девочки 8 и 10 лет, а также мальчики 15 и 1,5 года.

29 апреля от вражеских обстрелов Семеновского района Черниговщины ранения получил 14-летний мальчик.