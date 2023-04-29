Полномасштабная война РФ против Украины: 475 детей погибли, более 953 получили ранения
По состоянию на 29 апреля более 1428 детей пострадали в результате пономасштабного вторжения РФ в Украину, из них 475 погибли, более 953 получили ранения
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 29 апреля 2023 года более 1428 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 475 детей погибли и более 953 получили ранения разной степени тяжести", - отметили ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны. Их продолжают устанавливать в местах ведения боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 452, Харьковской – 275, Киевской – 128, Херсонской – 94, Запорожской – 89, Николаевской – 88, Черниговской – 69, Днепропетровской – 67, Луганской – 66.
28 апреля в результате российского ракетного удара по 9-этажке в Умани погибли девочки 8 и 10 лет, а также мальчики 15 и 1,5 года.
29 апреля от вражеских обстрелов Семеновского района Черниговщины ранения получил 14-летний мальчик.
- 28 апреля в результате удара РФ по многоэтажке в Умани погибли 23 человека , еще 18 получили ранения.
- В ночь на 29 апреля россияне 11 раз обстреляли Черниговщину и Сумщину, ранили троих человек и повредили шесть домов.
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