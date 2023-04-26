Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 26 апреля 2023 года более 1419 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 470 детей погибли и более 949 получили ранения разной степени тяжести", - отметили в ОГПУ.

Данные не окончательны. В местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, их продолжают устанавливать.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 452, Харьковской – 275, Киевской – 127, Херсонской – 94, Запорожской – 89, Николаевской – 86, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 66.