Полномасштабная война РФ против Украины: 450 детей погибли

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По состоянию на утро 18 декабря 2022 года более 1313 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 450 детей погибли и более 863 получили ранения разной степени тяжести". – сообщили в пресс-службе генпрокурора.

Отмечается, что цифры не являются окончательными - сбор данных в освобожденных, временно оккупированных и населенных пунктах, где ведутся боевые действия.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 428, Харьковской – 267, Киевской – 117, Николаевской – 80, Запорожской – 78, Херсонской – 74, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 34.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью", - добавили в Офисе генерального прокурора.

Напомним, 16 декабря проинформировали , что Россия похитила 40 детей из Лисичанска и Северодонецка. Их вывезли в Ставропольский край.

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