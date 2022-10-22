Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 22 октября 2022 года более 1248 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 430 детей погибли и более 818 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенские.

Данные не окончательны, ведь их продолжают устанавливать в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 417, Харьковской – 260, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.

Стало известно, что 25 февраля в результате российских обстрелов Нового Бурлука на Харьковщине смертельные ранения получила 10-летняя девочка.

В Клещиевке Бахмутского райна Донбасса оккупанты ранили 16-летнего парня.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2663 учебных заведения. 326 из них разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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