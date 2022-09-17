Об этом сообщила ГСЧС в телеграме .

За время полномасштабной войны РФ против Украины ГСЧС осуществила более 50 тыс. выездов на ликвидацию последствий российских обстрелов, спасла почти 2 тыс. человек, еще более 2 млн украинцев эвакуировала.

"Во время выполнения своих служебных обязанностей отдали свою жизнь 43 спасателя, 144 получили ранения, а восемь попали в плен к врагу", - подчеркнули в ГСЧС.

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