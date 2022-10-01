Полномасштабная война РФ против Украины: 399 детей погибли, еще более 783 пострадали
Россияне убили 399 детей, еще 783 ранили, разрушили 295 учебных заведений с начала полномасштабной войны против Украины
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
"По состоянию на утро 1 октября 2022 года более 1182 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 399 детей погибли и более 783 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, так как в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 402, Харьковской - 232, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 55, Запорожской - 50, Днепропетровской - 29.
В результате ракетного удара россиян по гуманитарной колонне в Запорожье погибли двое детей - 10 и 14 лет. Трехлетний ребенок получил ранение.
В Николаеве 30 сентября оккупанты ранили 17-летнюю девушку
В ночь на 1 октября в результате вражеского обстрела города травмировался 3-месячный младенец.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное