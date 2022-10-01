Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

"По состоянию на утро 1 октября 2022 года более 1182 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 399 детей погибли и более 783 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны, так как в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 402, Харьковской - 232, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 55, Запорожской - 50, Днепропетровской - 29.

В результате ракетного удара россиян по гуманитарной колонне в Запорожье погибли двое детей - 10 и 14 лет. Трехлетний ребенок получил ранение.

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В ночь на 1 октября в результате вражеского обстрела города травмировался 3-месячный младенец.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.

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