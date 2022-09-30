Полномасштабная война РФ против Украины: 397 детей погибли, еще более 780 получили ранения
Оккупанты убили 397 детей, более 780 ранили и повредили 2562 учебных заведения с начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 30 сентября 2022 года более 1177 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 397 детей погибли и более 780 получили ранения разной степени тяжести", - отметили юные.
Эти данные не отточены, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Стало известно о гибели еще одного ребенка в результате ракетного удара оккупантов по Днепру 29 сентября.
В Николаеве 29 сентября россияне ранили 16-летнего парня.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью", - добавили Офису генпрокурора.
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