Полномасштабная война РФ против Украины: 395 детей погибли, еще более 777 пострадали
Российские оккупанты убили 395 детей, ранили более 777 и повредили 2,5 тыс. учебных заведений с начала полномасштабного вторжения
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
"По состоянию на утро 28 сентября 2022 года более 1172 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 395 детей погибли и более 777 получили ранения разной степени тяжести", - отметили в ОГПУ.
Данные не окончательны, ведь в местах боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.
Больше детей пострадало в Донецкой области - 401, Харьковской - 231, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 55, Запорожской - 47, Днепропетровской - 26.
В Харьковской области 27 сентября в результате российских обстрелов Петропавловки получила ранение 16-летняя девушка.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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