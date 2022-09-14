Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 14 сентября 2022 года более 1133 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 384 ребенка погибли и более 749 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны, поскольку их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 393, Харьковской – 209, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26.

Во время фиксации преступлений россиян стало известно о гибели 4-летнего мальчика в результате вражеских обстрелов Мариуполя 12 марта.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2480 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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