Полномасштабная война РФ против Украины: 361 ребенок погиб, более 702 получили ранения
Россияне убили 361 ребенка и ранили 702 за время полномасштабной войны против Украины. Также они повредили 2211 учебных заведений
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
"По состоянию на утро 6 августа 2022 года более 1063 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 361 ребенок погиб и более 702 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Данные не окончательны, ведь в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.
Больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 371, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 58, Херсонской – 55, Запорожской – 40.
Во время российских обстрелов Николаева 5 августа был ранен 13-летний мальчик.
Стало известно, что 28 июля в Чернобаевке Херсонской области оккупанты ранили малолетнего мальчика.
Также установили, что 22 марта от российских обстрелов Изюма в Харьковской области получил смертельные ранения 6-летний мальчик.
Выяснили, что 21 июня в результате вражеского огня по Малым Приходам в Харьковской области от полученных телесных повреждений погиб 12-летний мальчик.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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