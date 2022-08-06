Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

"По состоянию на утро 6 августа 2022 года более 1063 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 361 ребенок погиб и более 702 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Данные не окончательны, ведь в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 371, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 58, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

Во время российских обстрелов Николаева 5 августа был ранен 13-летний мальчик.

Стало известно, что 28 июля в Чернобаевке Херсонской области оккупанты ранили малолетнего мальчика.

Также установили, что 22 марта от российских обстрелов Изюма в Харьковской области получил смертельные ранения 6-летний мальчик.

Выяснили, что 21 июня в результате вражеского огня по Малым Приходам в Харьковской области от полученных телесных повреждений погиб 12-летний мальчик.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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