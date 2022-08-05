Полномасштабная война РФ против Украины: 359 детей погибли, более 700 пострадали
В Украине россияне убили 359 детей, более 700 ранили и повредили 2211 учебных заведений за время полномасштабной войны
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 5 августа 2022 года более 1059 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 359 детей погибли и более 700 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули в ОГПУ.
Цифры не окончательные, ведь в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.
Больше детей пострадало в Донецкой области - 371, Харьковской - 195, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 57, Херсонской - 54, Запорожской - 40.
В центре Торецка в Донецкой области 4 августа в результате российского обстрела остановок пострадали трое детей в возрасте от 8 до 15 лет.
Кроме того, стало известно о гибели 14-летнего мальчика от обстрела оккупантами Мариуполя в начале полномасштабного вторжения в Украину.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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