Полномасштабная война РФ против Украины: 358 детей погибли, более 681 получили ранения
Россияне убили 358 детей, ранили более 681. Также они повредили 2185 учебных заведений за время полномасштабной войны против Украины
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
"По состоянию на утро 21 июля 2022 года более 1039 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 358 детей погибли и более 681 получили ранения разной степени тяжести", - отметили в ведомстве.
Цифры не окончательны, поскольку в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.
Больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 361, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40.
В Харькове 20 июля от массовых российских обстрелов 13-летний мальчик, 15-летняя девочка получила ранения.
На Харьковщине в Ивановке Изюмского района 19 июня в результате вражеских артиллерийских обстрелов была ранена 16-летняя девушка.
Согласно мониторингу платформы сбора доказательств преступлений warcrimes.gov.ua , 24 февраля - 29 марта во время российских обстрелов жилых кварталов Мариуполя Донецкой области погибли четверо детей в возрасте от 7 до 15 лет.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.
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