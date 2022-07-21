Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

"По состоянию на утро 21 июля 2022 года более 1039 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 358 детей погибли и более 681 получили ранения разной степени тяжести", - отметили в ведомстве.

Цифры не окончательны, поскольку в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 361, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40.

В Харькове 20 июля от массовых российских обстрелов 13-летний мальчик, 15-летняя девочка получила ранения.

На Харьковщине в Ивановке Изюмского района 19 июня в результате вражеских артиллерийских обстрелов была ранена 16-летняя девушка.

Согласно мониторингу платформы сбора доказательств преступлений warcrimes.gov.ua , 24 февраля - 29 марта во время российских обстрелов жилых кварталов Мариуполя Донецкой области погибли четверо детей в возрасте от 7 до 15 лет.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.

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