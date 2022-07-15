Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 15 июля 2022 года более 1009 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 352 ребенка погибли и более 657 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны, потому что в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их еще продолжают устанавливать.

Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 352, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

От российских ракетных обстрелов Винницы 14 июля погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения.

Стало известно о ранении 24 февраля малолетнего мальчика в результате артиллерийских обстрелов Чугуева в Харьковской области.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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