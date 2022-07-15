Полномасштабная война РФ против Украины: 352 ребенка погибли, более 1009 пострадали
Оккупанты убили 352 детей, более 1009 ранили и повредили 2126 учебных заведений за время полномасштабной войны против Украины
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 15 июля 2022 года более 1009 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 352 ребенка погибли и более 657 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, потому что в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их еще продолжают устанавливать.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 352, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
От российских ракетных обстрелов Винницы 14 июля погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения.
Стало известно о ранении 24 февраля малолетнего мальчика в результате артиллерийских обстрелов Чугуева в Харьковской области.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.
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