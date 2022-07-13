Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 13 июля 2022 года более тысячи детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 349 детей погибли и более 652 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 352, Харьковской – 190, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

В Донецкой области во время проведения аварийно-спасательных работ во Временном Яру после российских обстрелов 9 июля нашли тело 9-летнего мальчика.

Также в Донецкой области 12 июля оккупанты в Северске ранили двое мальчиков 2 и 17 лет. Двухлетний ребенок находится в тяжелом состоянии.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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