Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 6 июля 2022 года более 991 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 346 детей погибли и более 645 ранены", - подчеркнули в ОГПУ.

Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 346, Харьковской - 186, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.

Стала известна смерть 4-летней девочки, тяжело раненной 3 июля в результате российских обстрелов Бахмута в Донецкой области.

В Харьковской области 5 июля оккупанты накрыли огнем Печенеги и ранили 2-летнего мальчика.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2108 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb