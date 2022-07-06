Полномасштабная война РФ против Украины: 346 детей погибли, более 645 ранены
Россияне убили 346 детей, еще более 645 ранили и повредили 2108 учебных заведений за время полномасштабной войны против Украины
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 6 июля 2022 года более 991 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 346 детей погибли и более 645 ранены", - подчеркнули в ОГПУ.
Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.
Больше детей пострадало в Донецкой области - 346, Харьковской - 186, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.
Стала известна смерть 4-летней девочки, тяжело раненной 3 июля в результате российских обстрелов Бахмута в Донецкой области.
В Харьковской области 5 июля оккупанты накрыли огнем Печенеги и ранили 2-летнего мальчика.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2108 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
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