Полномасштабная война РФ против Украины: 344 ребенка погибли и более 640 ранены
Россияне убили 344 детей и обстреляли 2102 учебных заведения с начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По состоянию на утро 2 июля 2022 года более 984 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 344 ребенка погибли и более 640 ранены", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Информация не окончательная, так как ее продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области – 340, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
В Донецкой области в результате российского авиаудара по Бахмуту 1 июля получил ранение 11-летний мальчик.
Также стало известно, что в Кременчуге на Полтавщине от вражеских ракетных обстрелов ТЦ "Амстор" 27 июня пострадал 9-летний ребенок.
Кроме того, 1 июля возросло количество пострадавших от российского ракетного удара по Белгород-Днестровскому району Одесщены. Известно, что еще один ребенок погиб, трое получили травмы: 2-летняя девочка и два мальчика в возрасте 8 и 13 лет. Их состояние крайне тяжелое.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.
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