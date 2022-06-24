Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Более 948 детей пострадали в Украине за 4 месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По официальной информации ювенальных прокуроров 338 детей погибли и более 610 ранены", - отметили в ведомстве.

Цифры не окончательны, поскольку их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 335, Харьковской - 177, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 55, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17.

В Сумской области 23 июня в результате взрыва российской фосфорной бомбы 13-летний мальчик получил ожог ног фосфорным веществом.

В Харьковской области 23 июня во время обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры Чугуева и разрушения домов двое детей в возрасте 9 и 6 лет получили травмы.

В Лисичанске в Луганской области 23 июня из-за российских артиллерийских обстрелов был ранен ребенок.

Также стало известно о пяти погибших и пятерых раненых детях в результате вражеского огня по Волновахскому району Донбасса.

Кроме того, установлено, что с марта по май от невыборочных российских обстрелов Мариуполя погибли 9 детей, еще 8 получили ранения разной степени тяжести.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.

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