Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона .

"В последнее время мы видели прицельные удары именно по гражданским объектам. Я специально попросил сводную информацию, сколько попаданий было в военные объекты российскими ракетами, а сколько – в гражданские. Для сравнения: с начала широкомасштабной агрессии – 17 314 ударов по гражданским объектах, и чуть более 300 поражений – по военным", - подчеркнул он.

По словам Евгения Енина, так воюют только желающие уничтожать украинцев, а на руках россиян - кровь мирных людей.

Он добавил, что на месте российских ракетных обстрелов Винницы работают 12 следственно-оперативных групп Нацполиции и следственные подразделения СБУ.

Кроме того, правоохранители изучают факты коллаборационизма. Замминистра отметил, что не готов рассказывать о задержании возможных корректировщиков огня по Виннице, но информацию обнародуют, как только тайна следствия позволит это сделать.

Утром 14 июля кафиры ударили ракетами по гражданским объектам в Виннице. По состоянию на 20:00 было известно о 23 погибших в результате ракетного удара, из которых трое – дети.

В Виннице после российского ракетного удара задержали несколько десятков человек .

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что мама погибшей от ракетного удара по Виннице девочки Лизы выжила.

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