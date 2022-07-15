Полномасштабная война против Украины: россияне 17,3 тыс. раз обстреляли гражданские объекты, более 300 – военные
За время полномасштабной войны против РФ оккупанты 17 314 раз попали в гражданские объекты и более 300 – в военные
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона .
"В последнее время мы видели прицельные удары именно по гражданским объектам. Я специально попросил сводную информацию, сколько попаданий было в военные объекты российскими ракетами, а сколько – в гражданские. Для сравнения: с начала широкомасштабной агрессии – 17 314 ударов по гражданским объектах, и чуть более 300 поражений – по военным", - подчеркнул он.
По словам Евгения Енина, так воюют только желающие уничтожать украинцев, а на руках россиян - кровь мирных людей.
Он добавил, что на месте российских ракетных обстрелов Винницы работают 12 следственно-оперативных групп Нацполиции и следственные подразделения СБУ.
Кроме того, правоохранители изучают факты коллаборационизма. Замминистра отметил, что не готов рассказывать о задержании возможных корректировщиков огня по Виннице, но информацию обнародуют, как только тайна следствия позволит это сделать.
- Утром 14 июля кафиры ударили ракетами по гражданским объектам в Виннице. По состоянию на 20:00 было известно о 23 погибших в результате ракетного удара, из которых трое – дети.
- В Виннице после российского ракетного удара задержали несколько десятков человек .
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что мама погибшей от ракетного удара по Виннице девочки Лизы выжила.
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