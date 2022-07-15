English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Полномасштабная война против Украины: россияне 17,3 тыс. раз обстреляли гражданские объекты, более 300 – военные

Полномасштабная война против Украины: россияне 17,3 тыс. раз обстреляли гражданские объекты, более 300 – военные

15 июля, 2022 пятница
07:11
война с Россией

За время полномасштабной войны против РФ оккупанты 17 314 раз попали в гражданские объекты и более 300 – в военные

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона .

"В последнее время мы видели прицельные удары именно по гражданским объектам. Я специально попросил сводную информацию, сколько попаданий было в военные объекты российскими ракетами, а сколько – в гражданские. Для сравнения: с начала широкомасштабной агрессии – 17 314 ударов по гражданским объектах, и чуть более 300 поражений – по военным", - подчеркнул он.

По словам Евгения Енина, так воюют только желающие уничтожать украинцев, а на руках россиян - кровь мирных людей.

Он добавил, что на месте российских ракетных обстрелов Винницы работают 12 следственно-оперативных групп Нацполиции и следственные подразделения СБУ.

Кроме того, правоохранители изучают факты коллаборационизма. Замминистра отметил, что не готов рассказывать о задержании возможных корректировщиков огня по Виннице, но информацию обнародуют, как только тайна следствия позволит это сделать.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Винница
коллаборанти
Военные новости
Читайте также:
переговори України з Росією
14 июля, 2022 четверг
Россия снова заговорила о переговорах с Украиной: новые условия без денацификации и демилитаризации
Мелітополь
13 июля, 2022 среда
Уничтожение командного пункта оккупантов парализует целую дивизию, - главный редактор Defense Express Катков
білорусь солдати лукашенко
13 июля, 2022 среда
Лукашенко решил вступить в войну против Украины, но еще не знает, как это сделать, - боец ВСУ Лапин
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.86
    Покупка 35.86
    Продажа 36.88
  • EUR
    Покупка 35.87
    Продажа 37.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
15 июля
07:53
Интервью
на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка
Травмотерапевт Наконечная: Не все будут иметь ПТСР – будет определенная посттравматическая симптоматика
07:34
Канал нардепа Столара Live приостанавливает свое вещание
06:17
Германия не будет смягчать санкции против России, - Бербок
05:55
Оккупанты готовят новое масштабное наступление: ISW сказал, где ждать боев
05:51
Усик - Джошуа: самый дешевый билет на бой будет стоить $250
05:32
Одесская ОВА: мама погибшей девочки в Виннице – выжила
05:18
Минобороны показало, как от россиян обороняют Северск на Донетчине
04:52
РФ обстреляла 8 громад Сумщины
03:53
Лидер "Шахтера" Степаненко рассказал, что сейчас происходит в "Шахтере"
02:34
В России изменилась группировка флота из-за раздувания шторма в Черном море
02:15
"Металлист" назначил нового главного тренера
01:59
РФ парой бомбардировщиков Су-24 пыталась добить остатки техники на Змеином
01:34
Английский клуб купил 18-летнего украинского футболиста
01:06
ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке и еще 6 складов на оккупированных территориях, - Одесская ОВА
00:46
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 июля
00:42
В Виннице после российского ракетного удара задержали несколько десятков человек
00:18
Оккупанты сбежали из здания Херсонской ОГА, - депутат облсовета Хлань
00:00
На фото Дональд и Ивана Трамп
Умерла Ивана Трамп, первая жена Дональда Трампа и мать троих детей
2022, четверг
14 июля
23:39
Никополь
Оккупанты ударили по окрестностям Никополя, - РВА
23:32
Российские войска нанесли экологии Украины ущерб более чем на 200 млрд грн, - Минокружение
23:30
Обновлено
Ракетный обстрел Винницы Россией: количество погибших возросло до 23 человек, из них трое - дети
23:12
С 24 февраля 23 тыс. воинов получили госнаграды, из них 3,5 тыс. – посмертно
23:08
Украина работает над организацией эвакуации с территории Святогорской Лавры
22:59
США предоставили разъяснения санкций против России в гуманитарной и продовольственной сфере
22:47
На фото Владимир Зеленский
Россия показала свое отношение и к международному праву, и к Европе, и к цивилизованному миру, - Зеленский об обстреле Винницы
22:32
На фото Сергей Жадан
Жадана наградили премией Анны Арендт за "политическое мышление", писатель назвал большой честью быть украинцем
22:29
Канада одобрила вакцину Moderna для прививки от COVID-19 младенцев и детей
22:19
Эксклюзив
евро
Евро ослабляется по понятным причинам, - замглавы Совета Нацбанка
22:09
На Херсонщине ВСУ освободили 44 населенных пункта, - ОВА
21:54
"К сожалению, всего две..." Военные показали остатки ракет, которые сбили сегодня над Винничиной 14 июля
21:42
Эксклюзив
Турецкие власти снова допустили разгрузку судов с выключенными системами идентификации, - журналистка Яресько
21:39
Цена нефти в мире впервые упала ниже уровня 24 февраля
21:37
Россияне обстреляли Николаевщину, горят поля пшеницы
21:18
Обновлено
Премьер-министр Италии Драги подал в отставку, но президент страны Матарелла ее не принял
21:06
Эксклюзив
Оружие, поставляемое партнерами в Украину, под контролем США, — эксперт Defense Express Рябых
20:54
Убытки Ирпеня от войны оценивают более чем в $900 млн
20:52
После обстрела Винницы: посольство США просит своих граждан уезжать из Украины
20:34
"Удар по военному объекту". Представитель России при ООН прокомментировал ракетные обстрелы Винницы
20:20
Китай планирует отменить запрет на импорт угля из Австралии, – Bloomberg
19:54
ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV