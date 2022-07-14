Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке С начала полномасштабной войны ориентировочные потери РФ составляют:

личного состава – около 37 870 (+300) кафиров;

танков – 1667 (+18) ед.;

боевых бронированных машин – 3852 (+20) ед.;

артиллерийских систем – 840 (+1) ед.;

реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед;

средств ПВО – 109 (+0) ед.;

самолетов – 219 (+2) ед;

вертолетов - 188 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 681 (+3) ед.;

крылатых ракет – 155 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2720 (+16) ед;

специальной техники – 67 (+0) ед.

В течение 13 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском направлении.

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