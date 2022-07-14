Полномасштабная война против Украины: РФ потеряла около 37 870 военных, 1667 танков и 219 самолетов
С 24 февраля по 14 июля оккупанты потеряли около 37 870 военных, 1667 танков, 840 систем артиллерии и 219 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке С начала полномасштабной войны ориентировочные потери РФ составляют:
- личного состава – около 37 870 (+300) кафиров;
- танков – 1667 (+18) ед.;
- боевых бронированных машин – 3852 (+20) ед.;
- артиллерийских систем – 840 (+1) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 247 (+0) ед;
- средств ПВО – 109 (+0) ед.;
- самолетов – 219 (+2) ед;
- вертолетов - 188 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 681 (+3) ед.;
- крылатых ракет – 155 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2720 (+16) ед;
- специальной техники – 67 (+0) ед.
В течение 13 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском направлении.
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