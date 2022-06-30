Полномасштабная война против Украины: РФ потеряла около 35,6 тыс. оккупантов, 1573 танка и 143 крылатые ракеты
С 24 февраля по 30 июня захватчики потеряли около 35,6 тыс. военных, 1573 танка, 641 беспилотник и 143 крылатые ракеты
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла:
- личного состава – около 35,6 тыс. (+150) оккупантов
- танков – 1573 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 3726 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 790 (+9) ед.
- реактивных систем залпового огня – 246 (+0) ед.
- средств ПВО – 104 (+1) ед.
- самолетов – 217 (+0) ед.
- вертолетов – 185 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 641 (+1) ед.
- крылатых ракет – 143 (+1) ед.
- кораблей/катеров - 14 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4) ед.
- специальной техники – 61 (+0) ед.
В течение 29 июня наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.
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