Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла:

личного состава – около 35,6 тыс. (+150) оккупантов

танков – 1573 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 3726 (+6) ед.

артиллерийских систем – 790 (+9) ед.

реактивных систем залпового огня – 246 (+0) ед.

средств ПВО – 104 (+1) ед.

самолетов – 217 (+0) ед.

вертолетов – 185 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 641 (+1) ед.

крылатых ракет – 143 (+1) ед.

кораблей/катеров - 14 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4) ед.

специальной техники – 61 (+0) ед.

В течение 29 июня наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

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