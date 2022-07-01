Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери россиян составляют:

личного состава – около 35 750 (+150) оккупантов;

танков – 1577 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 3736 (+10) ед;

артиллерийских систем – 796 (+6) ед.;

реактивных систем залпового огня – 246 (+0) ед.;

средств ПВО – 105 (+1) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед;

вертолетов - 186 (+1) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 645 (+4) ед.;

крылатых ракет – 143 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+1) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) ед;

специальной техники – 61 (+0) ед.

В течение 30 июня наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.

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