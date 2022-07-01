Полномасштабная война против Украины: РФ потеряла около 35 750 военных, 186 вертолетов и 15 судов
С 24 февраля по 1 июля РФ потеряла около 35 750 оккупантов, 3736 бронемашин, 1577 танков, 186 вертолетов и 15 судов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери россиян составляют:
- личного состава – около 35 750 (+150) оккупантов;
- танков – 1577 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 3736 (+10) ед;
- артиллерийских систем – 796 (+6) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 246 (+0) ед.;
- средств ПВО – 105 (+1) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед;
- вертолетов - 186 (+1) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 645 (+4) ед.;
- крылатых ракет – 143 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+1) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) ед;
- специальной техники – 61 (+0) ед.
В течение 30 июня наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 35.25
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное