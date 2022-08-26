Полномасштабная агрессия РФ: количество погибших украинских детей снова выросло
За время полномасштабного вторжения России в Украине погибли 377 детей и еще более 733 получили ранения
Об этом сообщает в телеграме Офис генерального прокурора.
"Более 1110 детей пострадали в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 26 августа 2022 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 377 детей погибли и более 733 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Эти данные не окончательны, ведь нет информации из мест ведения боевых действий и временно оккупированных.
Больше всего пострадало детей на Донетчине – 388, Харьковщине – 202, Киевщине – 116, Черниговщине – 68, Николаевщине – 67, Луганщине – 61, Херсонщине – 55 и в Запорожской области – 42.
Вчера, 25 августа, российские оккупанты обстреляли г. Орехов Запорожской области. В результате погиб 17-летний подросток.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - добавляют в прокуратуре.
- С начала августа около 35 тысяч мирных жителей эвакуировались из опасных регионов, треть из них - дети.
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