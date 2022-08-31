Полного запрета на визовый режим между ЕС и РФ не будет, - журналист Хотин
Журналист Радио Свобода Ростислав Хотин рассказал, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Праге не примут решения о запрете визового режима с Россией
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Министры иностранных дел стран ЕС еще решают запрещать ли визовый режим для россиян. Пока это формальное заседание, однако оно очень важно. Пока, как мы и предполагали, не будет решения о полном запрете для россиян путешествовать в Шенгенскую зону. Такое решение не будет принято" , несмотря на то, что Украина настаивала на этом решении, поскольку это могло бы повлиять на российское руководство остановить войну", - объяснил Хотин.
Журналист добавил, что министры иностранных дел ЕС могут принять решение об отмене упрощенного визового режима с Россией.
"Балтийские и скандинавские страны также настаивали на запрете визового режима для россиян. Однако консенсуса о полном запрете нет. Мы ожидаем, что сегодня будет принято решение об отмене упрощенного визового режима ЕС с Россией", - добавил он.
- 28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.
- Германия и Франция накануне встречи министров иностранных дел ЕС выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 39.45Продажа 40.44
- Актуальное
- Важное