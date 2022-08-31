Полного запрета на визовый режим между ЕС и РФ не будет, - журналист Хотин

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Министры иностранных дел стран ЕС еще решают запрещать ли визовый режим для россиян. Пока это формальное заседание, однако оно очень важно. Пока, как мы и предполагали, не будет решения о полном запрете для россиян путешествовать в Шенгенскую зону. Такое решение не будет принято" , несмотря на то, что Украина настаивала на этом решении, поскольку это могло бы повлиять на российское руководство остановить войну", - объяснил Хотин.

Журналист добавил, что министры иностранных дел ЕС могут принять решение об отмене упрощенного визового режима с Россией.

"Балтийские и скандинавские страны также настаивали на запрете визового режима для россиян. Однако консенсуса о полном запрете нет. Мы ожидаем, что сегодня будет принято решение об отмене упрощенного визового режима ЕС с Россией", - добавил он.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

Германия и Франция накануне встречи министров иностранных дел ЕС выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

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