"Полное воссоединение": Си Цзиньпин заявил, что ничто не остановит возвращение Тайваня под контроль Пекина
На праздничном принятии в Пекине по случаю 74-летия образования Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул, что никакая сила не сможет остановить возвращение Тайваня
Об этом информирует МИД КНР .
Глава Китая подчеркнул, что граждане должны неотступно, всесторонне и неукоснительно соблюдать установку "одна страна, две системы", реализовать принципы "патриотов, управляющих Гонконгом и Макао", поддерживать экономическое развитие и социальную защиту Гонконга и Макао, использовать их уникальные преимущества и активно участвовать в строительстве района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, а также обеспечивать их длительное процветание и стабильность.
Си считает, что китайцы должны придерживаться принципа одного Китая и "консенсуса 1992 года", способствовать мирному развитию взаимоотношений через проливы, углублять интеграцию и развитие с обеих сторон пролива, защищать национальные интересы Китая и улучшать жизнь земляков с обеих сторон пролива. Осознание полного воссоединения родины есть желание народа, тенденция времени, неизбежность истории, и его не остановит ни одна сила.
Он также отметил, что китайцы должны соблюдать мирное развитие, взаимовыгодную стратегию открытия, обеспечивать международную справедливость и равноправие, практиковать настоящую многосторонность, содействовать реализации глобальных инициатив развития, безопасности и цивилизации, работать вместе с народами всех стран, чтобы справиться с разными глобальными вызовами и создать лучшее будущее для человечества.
Что известно о взаимоотношениях между Китаем и Тайванем
Китай и Тайвань имеют разную историю и политический статус. Китай считает Тайвань своей провинцией, которая должна быть возвращена под его контроль, а Тайвань считает себя независимым государством со своей конституцией и демократически избранными лидерами. Они потерпели раскол после гражданской войны в Китае в 1949 году, когда националистическое правительство Гоминьдана сбежало на остров, а коммунистическая партия Мао Цзэдуна захватила власть на материке.
Китай усиливает свои военные и экономические давления на Тайвань, чтобы достичь мирного или силового воссоединения по принципу "одна страна – две системы", по аналогии с Гонконгом. Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что "воссоединение" с Тайванем должно произойти и не исключил возможного применения силы для этого.
В то же время, Тайвань противостоит любым попыткам Китая поглотить остров и стремится сохранить свою суверенность и демократическую систему. Президент Тайваня Цай Ин-вен призвала к мирному сосуществованию с Китаем на основе взаимного уважения.
Напряжение между Китаем и Тайванем выросло в последнее время из-за увеличения китайских вторжений в воздушное пространство и территориальных вод Тайваня. Министр обороны Тайваня Чиу Куо Чен предупредил, что война может разразиться в любой момент из-за случайного инцидента.
В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая", и неоднократно угрожал вторжением. 26 марта Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.
18 сентября Министерство обороны Тайваня сообщило о 103 китайских военных самолетах над морем. В ведомстве призвали КНР прекратить разрушительные, односторонние действия.
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